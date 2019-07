VIDEO: Na dálnici D1 kolabuje doprava u Velkého Meziříčí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na dálnici D1 kolabuje doprava u Velkého Meziříčí

Dvacetikilometrové kolony, místo plynulé jízdy jen popojíždění, ztracené desítky minut. Tak od počátku týdne vypadá jízda po D1 na Vysočině. Tisíce řidičů to musí vydržet do středečního odpoledne. Pak by se měl kritický zúžený úsek mezi Velkým Beranovem a Měřínem znovu rozšířit.

video: iDNES.cz