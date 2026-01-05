Dálnice D1 i D2 v Brně jsou průjezdné pouze po polovině vozovky

Domácí
Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé jízdní pásy vedoucí na Vyškov a do Brna.
video: iDNES.tv
