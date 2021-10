VIDEO: Babiš: Nebýt ekologů, byla by D1 hotová už předloni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš: Nebýt ekologů, byla by D1 hotová už předloni

Silničáři dokončili poslední opravovaný úsek mezi Mirošovicemi a Kývalkou na D1. „Máme fungl novou dálnici,“ prohlásil premiér Andrej Babiš na sobotním brífinku k odstranění posledního zúžení. Podle něj není pravda, že by dálnice nebyla kvalitní. Na opravenou dálnici D1 je podle něj záruka 10 let a životnost má 30 let.

