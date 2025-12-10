Dálnici D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř uzavřela nehoda, pět lidí zraněno

Domácí
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Policie odklání dopravu na 84. kilometru směrem na Opatovice nad Labem, vyplynulo z informací záchranářů a policie. O nehodě se dozvěděli okolo 16:30. Podle odhadu hasičů bude dálnice uzavřená minimálně dvě hodiny.
video: X/@hzskhk
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:23

Dálnici D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř uzavřela nehoda, pět lidí zraněno
Domácí
10. 12. 2025 18:32
00:28

V Blatné začala stavba obchvatu
Domácí
10. 12. 2025 17:36
00:26

Dan Brown opět na místě činu. Praha je nádherná, komentoval z mostecké věže
Společnost
10. 12. 2025 16:28
00:37

Hotel Veliš přišel o svůj symbol, nebezpečný Lev musel pryč
Domácí
10. 12. 2025 16:00
32:42

Prezident versus Babiš 2:0. A nebo to byla remíza? Přeli se Staří bílí muži
Domácí
10. 12. 2025 16:00
01:23

Měl jsem více jezdit mezi lidi, řekl Fiala o tom, co by dělal jinak
Domácí
10. 12. 2025 15:46
03:22

Jak funguje aplikace Záchranka?
Domácí
10. 12. 2025 15:40
01:20

Rusové dokončili obklíčení ukrajinského Myrnohradu
Zahraniční
10. 12. 2025 15:12
01:42

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků
Domácí
10. 12. 2025 14:44
05:09

Fiala označil svou vládu za úspěšnou
Domácí
10. 12. 2025 13:38
01:11

Pastrňák se po návratu blýskl v NHL třemi asistencemi
Sport
10. 12. 2025 13:16
01:19

Šéf fotbalové Zbrojovky si přišel prohlédnout starý stadion za Lužánkami
Domácí
10. 12. 2025 13:04
02:58

Legrační, naprosto to nechápu, divil se Klaus, proč Turek není na seznamu ministrů
Domácí
10. 12. 2025 12:12
01:33

V Austrálii zakázali dětem pod 16 let sociální sítě
Zahraniční
10. 12. 2025 11:48
01:44

Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou
Krimi
10. 12. 2025 11:46
02:45

Když jsem se seznámila s manželem, chodila jsem s Bobkem, říká Čunderlíková
Společnost
10. 12. 2025 11:36
01:08

Prezident na návštěvě Libereckého kraje
Domácí
10. 12. 2025 11:20
00:30

Katie Price záhadně hubne. Ve videích vystavuje své přednosti
Lifestyle
10. 12. 2025 11:16
02:47

Velmi zmatené, řekl odvolací soud o popisu žalovaného skutku. Případ stíhané děkanky vrátil nižší instanci
Krimi
10. 12. 2025 10:52
00:31

Kim Zolciaková se nebojí operací. Na Instagramu sdílí záběry z estetických úprav
Lifestyle
10. 12. 2025 10:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.