Vláda České republiky měla ve středu další výjezdní jednání. Tentokrát vyrazila do Jihočeského kraje. Premiér Petr Fiala (ODS) navštívil například stavbu dálničního obchvatu v Českých Budějovicích, který bude hotový včetně části dálnice do Kaplice - nádraží do konce roku 2024.

video: ČTK