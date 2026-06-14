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Silničáři zbourali most přes D4 u Jíloviště

Domácí
V sobotu po 19. hodině začala demolice mostu přes dálnici D4 u Jíloviště, první část padla v neděli po půlnoci, poslední páté hodiny ranní . Kvůli celé akci by provoz v daném úseku D4 zcela uzavřen, během dopoledne ale dálnici silničáři provizorně zprůjezdnili.
video: iDNES.tv, obec Jíloviště
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