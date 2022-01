VIDEO: Hrůza na D5. Po nehodě musíte utéct za svodidla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na internetu se objevilo další záběry z palubní kamery přímo z hromadné nehody na dálnici D5, která se stala 20. ledna 2022. Video jasně ukazuje, proč je důležité na nic nečekat, a pokud to jen trochu jde, hned po nehodě utéct za svodidla. Na záběrech je totiž vidět, jak do osobního auta jen chvíli potom, co jej opustila posádka, naráží kamion.

video: David da Vid