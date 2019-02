VIDEO: Dálnice D5 je popraskaná, opravy potrvají pět let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do pěti let bude mít dálnice D5 mezi Plzní a hranicí s Německem u Rozvadova opravený betonový povrch. Po 21 letech provozu se v něm objevují mikrotrhliny. Časem by se mohl začít drolit. První dva úseky se začnou opravovat ještě letos.

