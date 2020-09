VIDEO: Možná porušujete předpisy a ani o tom nevíte Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Možná porušujete předpisy a ani o tom nevíte

Do levého pruhu ve zúžených úsecích obvykle mohou jen vozidla, která nepřekročí šířku 2,2 m, a to včetně zrcátek. Přesto tam běžně potkáte mnohem širší automobily. Výjimkou nejsou ani menší náklaďáky. Podle některých odhadů do levého pruhu ve zúžení nepatří až 75% aut, která tam běžně jezdí. Podívejte se na náš rychlý test.

video: iDNES.tv