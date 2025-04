VIDEO: Dálnici u Svitav začíná lemovat zeleň i ploty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dálnici u Svitav začíná lemovat zeleň i ploty

Na den přesně za osm měsíců vjedou na dálnici D35 u Svitav první auta. Izolovaný úsek, na který se autostráda od Litomyšle napojí až v létě 2027 a dál do Mohelnice ještě o pár let později, už začíná připomínat dálnici, a to nejen zahájenou pokládkou asfaltových vrstev. Na svazích zářezů i násypů se začínají zelenat první keře a stromy.

video: iDNES.tv