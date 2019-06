VIDEO: Čtyřicet let starý dálniční most ve Velkém Meziříčí modernizují Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtyřicet let starý dálniční most ve Velkém Meziříčí modernizují

Monumentální stavba překlenující údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí budí pozornost už od svého vzniku. Loni na podzim „oslavil“ dálniční most Vysočina 40 let od svého zprovoznění. Coby nejvyšší stavba svého druhu na dálnici budí zájem i nyní při modernizaci D1 mezi západním a východním koncem Velkého Meziříčí,do níž se Ředitelství silnic a dálnic letos na jaře pustilo. Zakázku na bezmála šestikilometrový úsek číslo 19 zahrnující i 426 dlouhý a 76 metrů vysoký most vysoutěžil Metrostav.

video: iDNES.tv