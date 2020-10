VIDEO: Další část střechy se zřítila v terezínských Žižkových kasárnách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další část střechy se zřítila v terezínských Žižkových kasárnách

Není to poprvé, a pokud se urychleně nezačne se stabilizačními a záchrannými pracemi, může se stát, že už nebude co zachraňovat, zní z terezínské radnice. S prosbou o finanční výpomoc při obnově památek, kterých se v Terezíně nachází celá řada, se proto chce obrátit na nové vedení kraje i na stát. Sama to totiž nezvládne.

video: iDNES.tv