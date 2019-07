VIDEO: Další části Benešovy třídy v Hradci se rozpadají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další části Benešovy třídy v Hradci se rozpadají

Bene už nikdy nebude, co bývala. Přestože je to jen vandalem nasprejovaný nápis, ukrývá v sobě hlubokou pravdu. Benešova třída neúspěšně zápasí s časem a čeká na rok 2022, kdy by měly začít velké opravy.

video: iDNES.tv