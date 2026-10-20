Další stavba zábran proti velké vodě v Brně omezí běžce i cyklisty
20. 10. 2026 5:42 Domácí
Z cyklostezek na jihu Brna stavební stroje na čas vyženou sportovce. Tentokrát nejen u Svratky jako nedávno, ale i u Svitavy.
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Céline Dionová má vlastní Barbie. Panenka připomíná její vystoupení na Oscarech
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Prozkoumali jsme nový elektrický Tiguan. Volkswagen si od něj hodně slibuje
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Padlé vysílače Liblice mají pietní místo a jdou na dračku
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Silné deště a záplavy si ve Španělsku vyžádaly čtyři oběti
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Novorozenec si na porodním sále dal nohu přes nohu
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Financování asistentů pedagoga se změní, vláda ruší část inkluze
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Prodavač ve Francii se postavil rabujícímu davu
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