Daniel Klíma vystavil v Kvasinách retro počítače

Na zámku v Kvasinách na Rychnovsku je k vidění unikátní výstava počítačové techniky z 80. a 90. let. Při originálním výkladu sběratele Daniela Klímy se dospělí vrací do dětství a potomci žasnou nad prehistorickým i hrami. Výstava trvá do 25. září.

video: iDNES.cz