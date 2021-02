VIDEO: Člověk není číslo. Vláda by se měla omlouvat, prohlásil Landa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Politici by měli veřejnost prosit a přesvědčovat, protože to podělali,“ řekl Daniel Landa. „A pak to nechat na dobrovolnosti a zodpovědnosti každého jedince. Současný postup je zásahem do duše národa a jeho trýzněním. Zajímají vládu jen mrtví s covidem, nebo i ostatní?,“ zeptal se zpěvák.

video: iDNES.tv