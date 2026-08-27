Daniel Landa obletěl hrad, kde o víkendu zazpívá
27. 8. 2026 11:44 Domácí
Jeden hrad, dvě pódia a řada umělců z Česka i Slovenska. Pod Bezděz míří poslední prázdninový víkend putovní hudební festival Hrady CZ. Fanouškům se představí kapely Rybičky 48, Mig 21 nebo Mirai. Festivalovou šňůru zakončí svým koncertem Daniel Landa, který si hrad prohlédl z kokpitu letadla, které sám pilotoval.
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Daniel Landa obletěl hrad, kde o víkendu zazpívá
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