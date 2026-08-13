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Davy lidí sledovaly zatmění slunce

Domácí
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století.
video: iDNES.tv
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