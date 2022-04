VIDEO: Moderátor se omlouval šéfce Trikolóry za urážky starosty Novotného Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moderátor se omlouval šéfce Trikolóry za urážky starosty Novotného

Tři sta tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny v Česku budí velké emoce. Vidět to bylo v pořadu CNN Prima News Co Čech, to politik, kde se za dohledu moderátora Petra Suchoně střetli šéfka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková se starostou Řeporyjí za ODS Pavlem Novotným. Moderátor Petr Suchoň musel především Novotného často okřikovat a žádat, aby se vyjadřoval slušně.

video: CNN Prima News