Dělej co umíš, stejně seš v pi..., řekl údajně Kalousek Babišovi

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš při interpelacích ve Sněmovně překvapil poslance tím, co mu údajně řekl bývalý ministr financí a šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Po té poslední odpovědi mě tady navštívil pan poslanec Kalousek, mírně ovíněný a sdělil mi - dělej co umíš, stejně seš v pi... Nemůžu to dokončit,“ řekl Babiš.

video: PSP ČR