Osada Buďánka jako kulturní centrum. Dostane šanci?

Dělnická osada Buďánka vyrostla v Praze na počátku 19. století na pomezí dnešního Smíchova a Košíř. V té době tu byly dvě uličky a 24 domků. Ještě v padesátých letech minulého století to v Buďánkách žilo. Za minulého režimu se tu dokonce scházela legendární kapela The Plastic People of the Universe. To už ale bylo v době postupného úpadku. Krátce po revoluci si na Buďánku brousil zuby developer. Místní obyvatelé se ale postavili na odpor. Od té doby aktivně usilují o její revitalizaci.

video: iDNES.tv