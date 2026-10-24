Hanba, hanba! České Budějovice bouří kvůli rušení poplatků
24. 10. 2026 12:36 Domácí
Sobotní noc v Poslanecké sněmovně zažehává po Praze protesty i v dalších městech. Sotva vládní koalice dnes ve 4:36 ráno po vyčerpávajícím celonočním maratonu protlačila prvním čtením kontroverzní zákon o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod stát, odpůrci se svolali k několika demonstracím. Ve 12:00 se k odporu připojil Liberec. Protestující se scházejí na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. Ve stejnou hodinu propukl protest v Českých Budějovicích u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II., kde promluví jihočeské osobnosti.
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Hanba, hanba! České Budějovice bouří kvůli rušení poplatků
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