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Protest za poplatky zaplnil Staroměstské náměstí

Domácí
Na pražském Staroměstském náměstí proběhla demonstrace proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož předseda, Mikuláš Minář, představitele vládní koalice vyzval k televizní debatě. Současně oznámil další demonstraci na Letenské pláni.
video: Milion chvilek pro demokracii
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