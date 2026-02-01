Desítky tisíc demonstrantů se začaly scházet v centru Prahy před třetí hodinou odpoledne

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili účastníci demonstrace, kterou pořádá Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Sbírají se podpisy pro výzvu spolku. Předseda Mikuláš Minář oznámil, že pokud bude signatářů milion, svolá akci na Letné.
