Generálporučík Hlaváč na Vítkově symbolicky převzal velení armády
30. 6. 2026 12:34 Domácí
Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč dnes na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu. Oficiálně se Hlaváč funkce ujme od 1. července. Před slavnostním ceremoniálem ho na Hradě jmenoval prezident Petr Pavel.
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