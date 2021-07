VIDEO: Dendrolog prozkoumá stav jerlínů v sadech Svatopluka Čecha Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dendrolog prozkoumá stav jerlínů v sadech Svatopluka Čecha

V neděli 18. července 2021 ve večerních hodinách došlo k vyvrácení jerlínu v Sadech Svatopluka Čecha na straně k Vinohradské ulici. Strom se vyvrátil i s kořeny a to následkem dlouhodobě nepříznivého deštivého počasí, kdy došlo k podmáčení půdy. Vzhledem ke skutečnosti, že stejný druh dřevin je vysázen po celém obvodu parku, rozhodla se městská část Praha 2 z bezpečnostních důvodů pro okamžité uzavření celého parku a to až do doby, než stav všech ostatních jerlínů prozkoumá dendrolog.

video: iDNES.tv