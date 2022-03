VIDEO: U Depa Hostivař se staví tramvajová smyčka, vyroste tu i nové parkoviště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U Depa Hostivař se staví tramvajová smyčka, vyroste tu i nové parkoviště

V Praze 10 začala stavba tramvajového terminálu Depo Hostivař. Cestující vystupující na konečné metra A to díky nové smyčce budou mít k tramvaji blíž, stejně tak dojde k lepšímu propojení s autobusovou dopravou. Práce by měly být hotovy do konce srpna.

video: iDNES.tv