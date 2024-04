VIDEO: Deset let nehnula nohama, teď leze po čtyřech. „Je to zázrak,“ říká žena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krkolomný pád po zledovatělém svahu před deseti lety změnil mladé matce život. Tehdy tříletého syna ochránila vlastním tělem, sama ale tvrdě narazila zády do sloupu. Už nevstala. Roztříštěný obratel jí zcela přerušil míchu. Ochrnula od pasu dolů. Deset let nemohla pohnout nohama. „Teď můžu. Je to neuvěřitelné,“ líčí pětatřicetiletá Kateřina, které vrací pohyb elektroakupunktura.

video: Archiv paní Kateřiny a lékaře Petera Olšáka