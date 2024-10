VIDEO: Deset let od tragických výbuchů ve Vlachovicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Deset let od tragických výbuchů ve Vlachovicích

Prošli situací, kterou už nikdy zažít nechtějí. Přišli o své lesy, o část výdělku, o bezpečný pozemek. Do školy, do práce, na úřad nebo k lékaři se měsíce dostávali jen objížďkou a stálo je to peníze i čas. Někteří začali mít nepříjemný pocit při každé větší ráně. Byť od výbuchů ve vrbětických muničních skladech uplynula už celá dekáda, lidé z Vlachovic, Slavičína, Lipové a Haluzic se úplně v bezpečí necítí a poukazují na nesplněné sliby vlády.

video: iDNES.tv