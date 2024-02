VIDEO: Hasiči zasahovali na farmě, kde jsou tzv. genetické rezervy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jen od počátku roku je to v Česku již čtvrté a páté ohnisko nemoci v komerčních chovech drůbeže. V případě Vanče je navíc situace o to vážnější, že je součástí farmy rovněž hala se zhruba 13 tisíci slepic, jež spadají do takzvaných genetických rezerv. Ty jsou důležité kvůli uchování genofondu původních domácích plemen hospodářských zvířat. Tento cenný chov byl ale prozatím utracení ušetřen.

