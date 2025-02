VIDEO: Děti spí méně, než by měly. Pomoci by mohl posunutý začátek vyučování Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Děti spí méně, než by měly. Pomoci by mohl posunutý začátek vyučování

U českých dětí se za poslední roky posunula doba, kdy chodí do postele. Spí méně, než by měly. A to až o tři hodiny každý den. Spánkový deficit nedoženou ani o víkendech. Podle odborníků jsou tak náchylnější k závislostem. Pomoci by mohla pozdější výuka.

video: iDNES.tv