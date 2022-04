VIDEO: Děti uprchlíků se adaptují ve školce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Už vás to tu nebaví? No dobrá, tak si půjdeme hrát vedle do sálu,“ odvádí si ředitelka českobudějovické MŠ Větrná Kamila Finková hrozen dětí z velké místnosti. Při troše pozornosti je slyšet vedle češtiny i ukrajinština. Školka totiž pomáhá maminkám s dětmi z řad válečných uprchlíků tím, že přímo u sebe jako jediná ve městě otevřela adaptační skupinu.

