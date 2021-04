VIDEO: Jarní detox je nesmysl! Chce to komplexní změnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jarní detox je nesmysl! Chce to komplexní změnu

Jarní detox organismu je dobrá věc. Kdo to ale myslí vážně a chce být opravdu fit, neměl by se s jeho praktikováním omezovat pouze na jaro. Jak na to, radí specialistka v preventivní, funkční medicíně a výživě Eva Hájková.

video: iDNES.tv