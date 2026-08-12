Developer slíbil Bílině pracovní místa, město to nekontrolovalo
12. 8. 2026 13:00 Domácí
Hodně zvláštní systém kontroly dodržování smluvních podmínek má podle všeho Bílina na Teplicku. Od obchodního partnera jí zřejmě stačí pouze čestné prohlášení, že je splnil. Napovídá tomu případ prodeje areálu bývalých kasáren známému developerovi Jaroslavu Třešňákovi, konkrétně jeho závazku vytvořit na místě 50 pracovních míst.
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Developer slíbil Bílině pracovní místa, město to nekontrolovalo
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