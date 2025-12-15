Nejdražší soutěž iDNES.cz zná vítěze, vyhrál milion v diamantech
15. 12. 2025 11:46 Domácí
Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty zná už vítěze všech denních i týdenních výher. A také absolutního šampiona, který si odnese unikátní zlatou trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázenou více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond.

