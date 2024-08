VIDEO: Problémy s digitalizací? Lidem poradí knihovníci po celém Česku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Problémy s digitalizací? Lidem poradí knihovníci po celém Česku

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš /Piráti/ představil nové kurzy eGovernmentu v rámci Týdnů pro digitální Česko. To se koná od 18. do 24. listopadu. Lidé, kteří mají problém s digitalizací, jako je například zřízení a používání datových schránek, mohou v tomto týdnu navštívit knihovny, kde jim knihovníci poradí, jak na to.

video: iDNES.tv