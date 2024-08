VIDEO: Digitalizace stavebního řízení je průšvih, říká Fiala z SPD Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Digitalizace stavebního řízení je průšvih, říká Fiala z SPD

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy je digitalizované stavební řízení největší průšvih od roku 1989 a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš by měl rezignovat. Fiala to uvedl v nedělní Partii PLUS na CNN Prima NEWS. Trable s nefunkčností zmíněného online systému rezonují i v koalici.

video: CNN Prima News