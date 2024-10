VIDEO: Vláda schválila návrh na změnu u stavebního řízení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda schválila návrh na změnu u stavebního řízení

Vláda ve středu schválila a do Sněmovny posílá návrh legislativní změny, která umožní souběžně používat prvky digitálního stavebního řízení platné od července i systém, který fungoval do konce června. Žádosti by se nadále podávaly jen elektronicky. Změnu by měl schvaloval parlament zrychleně.

video: ČTK