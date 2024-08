VIDEO: Digitalizace stavebního řízení byla připravena humpoláckým způsobem, řekl Lukl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Potíže se spuštěním digitalizovaného stavebního řízení by podle Svazu měst a obcí (SMO) mohly znamenat skluz 13.000 stavebních povolení v hodnotě 100 miliard korun, a to v případě, že se podaří systém uvést do funkčního stavu do začátku září. Podle předsedy svazu Františka Lukla byla digitalizace připravena humpoláckým způsobem, stavební úřady jsou zavaleny žádostmi, které došly podle starých pravidel do konce června, a trápí je dlouhodobý podstav. Svaz varuje před kolapsem úřadů a také před dalšími škodami, které mohou plynout z nemožnosti čerpaní předjednaných dotací.

