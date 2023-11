VIDEO: Díky investici dodává čistírna do sítě biometan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě dodává biometan do distribuční soustavy. Umožnila to investice za 42 milionů korun. Do sítě ročně vtlačí množství, které by pokrylo průměrnou spotřebu 200 rodinných domů nebo čtyř set bytů. Umí to teprve jako druhá čistírna odpadních vod v republice.

video: iDNES.tv