Disciplína pro děti z azylových domů výměnou za lekce jiu-jitsu zdarma
29. 6. 2026 15:04 Domácí
Charita Liberec s místním klubem MMA a dárci podporují děti z azylových domů, aby mohly bezplatně trénovat jiu-jitsu. Na oplátku od nich vyžadují dodržování pravidel, pravidelnou účast a disciplínu. Pro ty, které sem docházejí z azylových domů, je to často jediný koníček, který v životě poznaly.
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Disciplína pro děti z azylových domů výměnou za lekce jiu-jitsu zdarma
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