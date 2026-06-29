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Disciplína pro děti z azylových domů výměnou za lekce jiu-jitsu zdarma

Domácí
Charita Liberec s místním klubem MMA a dárci podporují děti z azylových domů, aby mohly bezplatně trénovat jiu-jitsu. Na oplátku od nich vyžadují dodržování pravidel, pravidelnou účast a disciplínu. Pro ty, které sem docházejí z azylových domů, je to často jediný koníček, který v životě poznaly.
video: iDNES.tv
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