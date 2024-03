VIDEO: #Diskuze Marie Salomonová: Změny v chování jsou varovné signály Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

#Diskuze Marie Salomonová: Změny v chování jsou varovné signály

„Je mi 17 let a od doby posledního lock downu, mám psychické problémy. Začala jsem trpět depresemi, úzkostmi, sebepožkozováním a častými myšlenky na sebevraždu.“ Na vaše příspěvky reaguje Marie Salomonová. Marie vystudovala neurovědu na University of Nottingham ve Velké Británii. V Čechách saložila spolu s Terezou Růžičkovou organizaci Nevypusť duši, která pomáhá nejen mladým lidem vypořádat se s psychickým onemocněním. - Chcete se svěřit se svým příběhem? Napište do diskuze (https://www.emimino.cz/diskuse/nova/) . - Navštivte také stránky Nevypusť duši (https://nevypustdusi.cz/) . Nebuď mimo, můžeme v tom být spolu!

video: eMimino