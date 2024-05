VIDEO: Alchymie ženy: Pokud se vztahu nevěnuji, je jasné, že bude strádat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Alchymie ženy: Pokud se vztahu nevěnuji, je jasné, že bude strádat

„Jak často spolu s partnerem spíte po porodu? U nás to nebyla žádná sláva ani před těhotenstvím, to musím přiznat.“ Na vaše dotazy odpovídá Lucie Harnošová, mentorka žen, vizionářka, spisovatelka a podnikatelka zaměřující se na ženský seberozvoj. Lucie založila projekt Alchymie ženy. Jejími kurzy prošlo přes 100 000 žen. Co se ženy naučily? Najít své poslání, probudit v sobě ženskou energii a sebelásku nebo rozjet podnikání. - Lucii najdete na stránkách Alchymie ženy (https://alchymiezeny.cz/) . 00:00 Začátek rozhovoru 00:46 Představení Lucie Harnošové 08:54 Stáváme se matkami ještě než otěhotníme? 09:47 Dělání dětí vopruz 15:30 Jak často spolu s partnerem spíte 19:04 Co když nezbývá energie 23:09 Jeden dílek, který nám zásadně chybí 26:59 Hlavně žádný sex, teď se chci vyspat 30:05 Nebaví mě sex 34:00 Nikdy jsem neměla orgasmus 39:40 Mateřství vs ženství 47:43 Žena mi řekla, že jsem ji zničil 54:55 Jak jste našli sami sebe? Nebuď mimo, můžeme v tom být spolu!

