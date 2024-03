VIDEO: #Diskuze s Šárkou Kabátovou: Mateřství je jen oblast života Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

#Diskuze s Šárkou Kabátovou: Mateřství je jen oblast života

„Mě by zajímalo, proč se to všude prezentuje jako nejkrásnější období v životě ženy, proč někdy někdo nereprezentuje pravdu,“ ptá se jedna z našich uživatelek na eMimino.cz Na vaše dotazy z oblasti mateřství a rodičovství odpovídá Šárka Seydler Kabátová, alias Kabátnice. Novinářka a příležitostná dokumentaristka. Kam dál? - Přečtěte si naše články Jak hladce přejít z mateřské dovolené zpět na pracoviště (https://www.emimino.cz/encyklopedie/n...) nebo Práce na mateřské: 13 podmínek, které je potřeba splnit (https://www.emimino.cz/encyklopedie/p...) , - zapojte se do diskuzí v sekci Zaměstnání (https://www.emimino.cz/diskuse/zamest...) , - koukněte na Šárky profil @kabatnice (https://www.instagram.com/kabatnice/?...) . Nebuď mimo, můžeme v tom být spolu!

video: eMimino