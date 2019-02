VIDEO: Dita Charanzová představuje svojí vizi práce v Evropském parlamentu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dita Charanzová představuje svojí vizi práce v Evropském parlamentu

Hnutí ANO povede do voleb do Evropského parlamentu současná europoslankyně Dita Charanzová. Na volebním sněmu vládního hnutí to oznámil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Ještě před začátkem sněmu o tom podle něj rozhodlo užší vedení hnutí.

video: ČTK