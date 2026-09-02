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Maxík se narodil bez končetin. Šancí je drahá bionika

Domácí
Maxík se narodil bez plně vyvinutých rukou a nohou. Při těhotenství to jeho maminka přitom vůbec nevěděla. Celá rodina se tak těšila na zdravého chlapečka.
video: Život dětem
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