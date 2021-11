VIDEO: Rodičům nenarozených dětí slouží nové pietní místo na budějovickém hřbitově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodičům nenarozených dětí slouží nové pietní místo na budějovickém hřbitově

V Česku jsou tisíce zemřelých dětí, které nemají svůj hrob. Stalo se to vinou špatného zákona, který až do roku 2017 nedovoloval pohřbít potracené děti ani děti, které zemřely krátce před porodem. Tím bylo jakékoli důstojné rozloučení znemožněno. Podle psychologů má přitom pro další život pozůstalých, především rodičů dítěte, velký význam. Pro rodiče, kteří takovou šanci nedostali, proto dodatečně vznikají alespoň pietní místa, která jsou důležitým krokem na jejich cestě vyrovnání se s jejich ztrátou. To poslední z nich bude na hřbitově svaté Otýlie v Českých Budějovicích.

video: iDNES.tv