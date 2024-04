VIDEO: Divadlo Nová Spirála na Výstavišti začíná po rekonstrukci v říjnu po více než dvaceti letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letos to bude dlouhých dvaadvacet let, co divadlo Spirála zaplavila během povodně rozbouřená Vltava. Teď se ovšem konečně chystá jeho vzkříšení. Třetího října by mělo být vše připravené v novém multižánrovém prostoru pod názvem Nová Spirála.

video: Ivo Helikar, iDNES.tv