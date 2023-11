VIDEO: Divocí koně pomohou pastvinám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Divocí koně pomohou pastvinám

Vdechnout život opuštěným pastvinám v příhraničí. To je cílem projektu, do něhož se pustili v Krásné u Aše. Pomoci jim v tom mají divocí exmoorští koně, kteří přicestovali z rezervace v Milovicích. Zatím tři klisny vypustili odborníci o víkendu do oploceného areálu o rozloze přibližně deseti hektarů.

video: iDNES.tv