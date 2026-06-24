Divokolo na Velkém náměstí v Hradci provokuje
24. 6. 2026 16:00 Domácí
Stále více parkovacích míst nenápadně ukrajuje na Velkém náměstí Hradec Králové. Nedávno tam zaparkoval stroj, který vyvolal mnohem více vášně, než kdyby před starou radnicí stálo UFO. Šrotová socha z dílny Aleše Černého, která je součástí putovního Landscape festivalu, má za cíl rozproudit debatu o veřejném prostoru.
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