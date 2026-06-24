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Divokolo na Velkém náměstí v Hradci provokuje

Domácí
Stále více parkovacích míst nenápadně ukrajuje na Velkém náměstí Hradec Králové. Nedávno tam zaparkoval stroj, který vyvolal mnohem více vášně, než kdyby před starou radnicí stálo UFO. Šrotová socha z dílny Aleše Černého, která je součástí putovního Landscape festivalu, má za cíl rozproudit debatu o veřejném prostoru.
video: iDNES.tv
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